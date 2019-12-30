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Непереможний Девіс впевнений, що Ломаченко хоче битися з ним

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Джервонта Девіс / twitter.com/bet365_aus

Джервонта Девіс, який 29 грудня виграв свій 23-й поспіль поєдинок, впевнений, що Василь Ломаченко прагне зустрітися з ним. Девіс успішно дебютував у легкому дивізіоні, перемігши нокаутом Юріоркіса Гамбоа.

У коментарі BoxingScene Девіс заявив, що 31-річний Ломаченко прагне за короткий проміжок часу провести багато поєдинків.

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Я думаю, зараз схоже, що люди будуть уникати боїв зі мною. Я не намагаюся бути зухвалим, – але, знаєте, вони заробляють багато грошей. Це великий ризик, але також, це велика оплата праці, тому багато людей хочуть платити. Як і Ломаченко в кінці своєї кар’єри, я вважаю, так – ну, не в кінці кар’єри. Він у віці, тому за короткий проміжок часу намагається провести найбільші поєдинки. У кожного свій шлях. Мій тягнеться трішки довше, ніж його, тому ми почекаємо,
– заявив Девіс.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс?

Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом.

Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.

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Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.

Втім, наступний бій Ломаченка точно не буде проти Девіса. У квітні-травні 2020 року Василь повинен зустрітися з Теофімо Лопесом.

Ломаченко, який володіє титулами WBA, WBO та WBC прагне стати абсолютним чемпіоном. Для цього йому потрібно здобути титул IBF, яким володіє Лопес.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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