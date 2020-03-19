Непереможний Флойд Мейвезер не повернеться у ринг

Відомий американський боксер Флойд Мейвезер планував повернутись у професійний бокс у 2020 році. Проте, останні події в житті Мейвезера змінили його думку на протилежну.

Про це повідомляє видання TMZ Sports.

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Відновлення кар'єри Мейвезера зупинили останні трагічні події в житті боксера. 9 березня у власній машині знайшли мертвою матір трьох дітей Флойда Мейвезера.

Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство.

Після цієї трагедії у Флойда помер дядько Роджер Мейвезер, який тренував свого племінника протягом основної частини його кар'єри.Точну причину смерті Роджера і місце, де він був знайдений поки не повідомляється.

В останній раз Мейвезер виходив на ринг в серпні 2017 року, коли нокаутував ексчемпіона UFC Конора Макгрегора.

Додамо, раніше Мейвезер дуже важко переніс смерть свого близького друга, баскетболіста Кобі Браянта, який загинув у січні.

Ще однією причиною відмови продовження кар'єри є пандемія коронавірусу, яка швидко зростає у світі. Чи змінить свою думку Флойд Мейвезер можна лише здогадуватись.

У 2020 році в планах у 43-річного Мейвезера було провести два бої – один в рамках співпраці з UFC, а другий – проти відомого Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

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