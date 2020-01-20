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Непереможний хорват хоче зустрітися з Усиком

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Володимир Кличко та Філіп Хрговіч / klitschko-brothers.com

Хорватський боксер Філіп Хрговіч заявив, що хоче провести бій з Олександром Усиком. 27-річний Філіп сподівається, що в найближчі два роки зустрінеться з українським боксером.

Філіп Хрговіч переконаний, що його шляхи з Усиком перетнуться і він зможе перемогти.

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Чому б нам не з'ясувати з Усиком, хто сильніший? Вважаю, що можу його перемогти. У будь-якому випадку, сподіваюся вийти в ринг проти Олександра – якщо не в цьому році, то в наступному. Упевнений, що наші шляхи з ним перетнуться,
– розповів Хрговіч у коментарі klitschko-brothers.

Хорват заявив, що в кінці січня планує відвідати Київ і не проти зустрітися з Усиком. "Було б непогано подивитися в очі Усику і зрозуміти, чи хоче він нашого бою", – сказав боксер.

Хрговіч був спаринг-партнером Володимира Кличка. За словами хорвата, робота в тренувальному таборі Володимира багато йому дала.

"Мрію повторити досягнення українця, який домінував у хевівейті протягом 10 років", – резюмував Філіп.

  • Філіп Хрговіч на професійному рингу провів 10 боїв, здобув 10 перемог з них 8 нокаутом.
  • Свій останній поєдинок Філіп провів 7 грудня минулого року в Саудівській Аравії в андеркарті бою Енді Руїс – Ентоні Джошуа, де нокаутував американця Еріка Моліна.
  • У рейтингу боксерського порталу boxrec.com Філіп займає 14-у позицію (Усик йде третім після Ентоні Джошуа та Деонтая Уайлдера).
  • У рейтингу IBF Хргович на 8-му місці, в рейтингу WBC – на 10-му, табелі про ранги WBO – на 14-й позиції.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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