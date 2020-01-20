Непереможний хорват хоче зустрітися з Усиком

Хорватський боксер Філіп Хрговіч заявив, що хоче провести бій з Олександром Усиком. 27-річний Філіп сподівається, що в найближчі два роки зустрінеться з українським боксером.

Філіп Хрговіч переконаний, що його шляхи з Усиком перетнуться і він зможе перемогти.

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Чому б нам не з'ясувати з Усиком, хто сильніший? Вважаю, що можу його перемогти. У будь-якому випадку, сподіваюся вийти в ринг проти Олександра – якщо не в цьому році, то в наступному. Упевнений, що наші шляхи з ним перетнуться,

– розповів Хрговіч у коментарі klitschko-brothers.

Хорват заявив, що в кінці січня планує відвідати Київ і не проти зустрітися з Усиком. "Було б непогано подивитися в очі Усику і зрозуміти, чи хоче він нашого бою", – сказав боксер.

Хрговіч був спаринг-партнером Володимира Кличка. За словами хорвата, робота в тренувальному таборі Володимира багато йому дала.

"Мрію повторити досягнення українця, який домінував у хевівейті протягом 10 років", – резюмував Філіп.