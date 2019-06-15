Непереможний українець Захожий нокаутом здобув чергову перемогу

Непереможений український суперважковаговик Олександр Захожий (12-0, 10 КО) здобув впевнену перемогу в рамках вечора боксу в Києві.

Українець зустрічався в рингу з 30-річним боснійцем Срданом Говедаріцею (7-8, 6 КО) і нокаутував його.

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У першому раунді українець ударом в корпус відправив суперника в нокдаун.

А вже у другому раунді поєдинок завершився. Боснієць був затиснутий в кутку рингу і опустився на коліно. Говедаріца після відліку рефері відмовився продовжувати поєдинок.

До слова, головною подією вечора боксу на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий" буде титульний бій Артема Далакяна.

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