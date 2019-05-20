Непереможний український боксер брутально нокаутував мексиканця у США: відео
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову перемогу на професійному ринзі.
У вечорі боксу в Голлівуді, США, він переміг 40-річного мексиканця Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО).
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Уродженець Вінниці зупинив суперника в п'ятому раунді, відправивши того в нокаут.
Для українця це стала 14-а поспіль перемога. Усі бої Богачук виграв нокаутом.
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