Непереможний український боксер брутально нокаутував мексиканця у США: відео

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Сергій Богачук
Сергій Богачук / prosportua.com

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

У вечорі боксу в Голлівуді, США, він переміг 40-річного мексиканця Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО).

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Уродженець Вінниці зупинив суперника в п'ятому раунді, відправивши того в нокаут.

Для українця це стала 14-а поспіль перемога. Усі бої Богачук виграв нокаутом.

 

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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