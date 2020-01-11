Непереможний український боксер дізнався суперника після річної паузи
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 і чемпіон світу з боксу серед любителів Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) назвав дату свого повернення в ринг.
31 січня в Шрівпорті (США) проведе бій проти мексиканця Алехандро Давіла (19-1-2, 7 КО).
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Бій Тараса стане другою головною подією вечора боксу і потрапить в трансляцію на кабельному телеканалі Showtime.
В березні Тарас Шелестюк переміг мексиканця Мартіна Мартінеса, вигравши у нього за очками 8-раундовий поєдинок в Орінджі, Каліфорнія.
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