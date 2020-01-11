24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Непереможний український боксер дізнався суперника після річної паузи

309 Читать новость на русском
Тарас Шелестюк / Фото з відкритих джерел

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 і чемпіон світу з боксу серед любителів Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) назвав дату свого повернення в ринг.

31 січня в Шрівпорті (США) проведе бій проти мексиканця Алехандро Давіла (19-1-2, 7 КО).

Читайте також: Український боксер Шелестюк підтримав Австралію через лісові пожежі: фото

Бій Тараса стане другою головною подією вечора боксу і потрапить в трансляцію на кабельному телеканалі Showtime.

В березні Тарас Шелестюк переміг мексиканця Мартіна Мартінеса, вигравши у нього за очками 8-раундовий поєдинок в Орінджі, Каліфорнія.

Ракета влучила у кабіну пілотів, вони загинули одразу, – РНБО про катастрофу МАУ
сьогодні
6082
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:57 Страшна трагедія: в Австралії акули з'їли 21-річного німецького футболіста
Юрій Семенюк 115
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2827
сьогодні 18:17 Слова твої повагу всю вбивають: Ломаченку присвятили вірш через скандальне відео зі спецназом РФ
Вісент Луїс 1572
сьогодні 16:40 Біатлон: Норвегія на останніх метрах виграла чоловічу естафету у Франції, Україна 10-а
Михайло Гема 184
сьогодні 12:40 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 3388
Новини
Більше новин
Залиште відгук