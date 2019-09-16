Непереможний український боксер отримав суперника на чемпіонський бій

Український боксер Владислав Сіренко (12-0, 11 КО), який виступає у суперважкій вазі (понад 90,2 кг), отримав наступного суперника. Ним став італієць Айван ді Берардіно (9-1-1, 6 КО).

Це буде чемпіонський бій. На кону стоятиме титул чемпіона EBP (Eurasian Boxing Parlament) в суперважкій вазі. Бій запланований на 11 жовтня в німецькому Карлсруе.

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Окрім Сіренка, на вечорі боксу виступить ще один українець Олександр Захожий (12-0, 10 КО). Він проведе поєдинок проти екс-претендента на титул чемпіона світу американця Кевіна Джонсона (34-14-1, 18 КО). Джонсон оскаржував у 2009 році титул чемпіона WBC, але поступився Віталію Кличку. Також він проводив поєдинки з Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Енді Руїсом, у всіх програвши.

Варто додати. що у випадку перемоги Сіренка, він здобуде третій чемпіонський титул. Зараз він володіє званнями чемпіона за версією WBF International у важкій вазі. Також він завоював титул інтернаціонального чемпіона Німеччини за версією BDB у важкій вазі.

Спорт24 писав, що у попередньому бою Владислав Сіренко переміг росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечора боксу в ПАР. Українець пресингував свого суперника весь бій і після серії ударів в сьомому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок. У свою чергу, Олександр Захожий здобув впевнену перемогу в рамках вечора боксу в Києві. Українець зустрічався в рингу з 30-річним боснійцем Срданом Говедаріцею (7-8, 6 КО) і нокаутував його.