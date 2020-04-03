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Непереможний український боксер Сіренко потрапив у топ-50 рейтингу BoxRec, Усик – 4-й

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Олександр Усик та Владислав Сіренко / xsport.ua

Авторитетний BoxRec оновив свій список найкращих боксерів. Серед сотні найкращих бійців – четверо українців.

Сіренко потрапив на 49 місце у списку найкращих боксерів важкої ваги. При цьому українець піднявся одразу на 48 місць вверх.

Варто відзначити, що на професійному ринзі Владислав Сіренко провів 13 боїв, усі виграв. 12 поєдинків він закінчив достроково нокаутом для суперника. Зараз він допомагає Усику в підготовці до наступного бою.

Натомість опустився, але лише на одну позицію, Олександр Усик. Він тепер лише четвертий в рейтингу. Очолює його Тайсон Ф'юрі. Далі йдуть Деонтей Уайлдер та Ентоні Джошуа. Суперник Усика Дерек Чісора – на дев'ятому місці.

До слова Бій Усик – Чісора перенесли: боксер назвав нову дату

Щодо інших українців у важкій вазі, то Андрій Руденко на 90-у місці, а Олександр Захожий – на 94-у.

Рейтинг BoxRec складається на основі статистичного аналізу виступів боксерів.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Бокс Олександр Усик Новини Спорту Спорт
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