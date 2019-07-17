Непереможний український боксер у США битиметься проти росіянина

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Хегай і Тихонов, деталі бою: коли і де пройде бій Хегай – Тихонов
Арнольд Хегай / Фото з відкритих джерел

Перспективний український боксер Арнольд Хегай проведе поєдинок у США. Його суперником стане росіянин Володимир Тіхонов.

23 серпня о Броукен-Ерроу (штат Оклахома, США) відбудеться вечір боксу від промоутерів Дмитра Саліти й Тоні Холдена, повідомляє vRINGe.

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Шоу пройде в рамках популярної серії ShoBox: The New Generation на телеканалі Showtime. Проект ShoBox переважно знайомить уболівальників з молодими цікавими проспектами.

У рамках другої найлегшої ваги (до 55,3 кг) українець Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) битиметься з росіянином Володимиром Тіхоновим (17-1, 9 КО).

Для українця Хегая це буде 16-й бій на професійному ринзі. До цього Арнольд виграв 14 поєдинків (10 нокаутом), один завершився нічиєю. У свою чергу росіянин Тіхонов провів 17 боїв, один з яких програв.

В інших поєдинках зустрінуться Володимир Шишкін – Деандре Уейр, Шохжахон Ергашев – Абдіель Рамірес, Отто Валлін – Ізіма Ізбакі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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