Непереможний український боксер впевнено переміг росіянина в Америці

В ніч з 23-го на 24 серпня в американському Брокен-Арроу відбувся поєдинок у другій найлегшій вазі між українцем Арнольдом Хегаєм (16-0-1, 10 КО) і Володимиром Тихоновим (17-2, 10 КО).

Непереможений українець перебоксував росіянина і переміг одноголосним рішенням суддів. Всі троє суддів зійшлися на думці і виставили рахунок 80:72 на користь Хегая.

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29-річний петербуржець пару років назад невдало дебютував в США, достроково програвши середнячку Джессі Анхелю Ернандесу. На відміну від Арнольда, після цього Володимир виступав нерегулярно і з великими перервами.

Зазначимо, що до цього поєдинку Хегай займав 5 місце в рейтингу WBO і 7 позицію в рейтингу IBF.

У квітні Арнольд Хегай переміг технічним нокаутом представника Танзанії Хайдарі Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в російському Володимирі.

До слова, раніше Хегай був тайським боксером і в цьому виді спорту ставав чемпіоном світу, чемпіоном Європи, а також багаторазовим чемпіоном України.