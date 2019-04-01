Непереможний український боксер здобув 15-ту перемогу на профі-рингу в Росії: відео

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Арнольд Хегай
Арнольд Хегай / Фото з відкритих джерел

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) переміг технічним нокаутом представника Танзанії Хайдарі Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в російському Володимирі.

Хегай мав величезну перевагу по ходу всього поєдинку, який тривав вісім раундів. На дев'ятий раунд Мчаньо виходити відмовився і українцеві була присуджена перемога технічним нокаутом.

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Для 27-річного Хегая ця перемога стала 14-ю в 15 поєдинках на професійному рингу. Ще в одному бою з його участю була зафіксована нічия.

До слова, раніше Хегай був тайським боксером і в цьому виді спорту ставав чемпіоном світу, чемпіоном Європи, а також багаторазовим чемпіоном України.

Спорт 24 писав, що у попередньому поєдинку Хегай в Філадельфії здобув перемогу над американцем Хорхе Діасом (19-6-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів.

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Теги: Спорт Бокс
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