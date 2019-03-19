Непереможний український боксер зможе випробувати на міць Ентоні Джошуа

Володар поясу WBF в суперважкій вазі українець Владислав Сіренко може стати спаринг-партнером чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Тренер українця Джеймс Алі Башир працює над тим, щоб Сіренко відправився в табір Джошуа й допоміг британцеві в підготовці до поєдинку проти американця Джаррела Міллера.

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На цей момент Сіренко тренується в Києві й готується до бою проти аргентинця Леандро Даніеля Робутті, в якому 27 квітня о Карслруе побореться за титул Інтернаціонального чемпіона Німеччини.

Зазначимо, що бій Ентоні Джошуа – Джаррелл Міллер відбудеться 1-го червня на стадіоні "Вемблі", що в Лондоні.

Хто такий Владисав Сіренко?

24-річний український боксер, який проживає у Німеччині. На професійному ринзі провів 10 боїв – усі виграв (9 нокаутом). Срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка України серед молоді (2013), бронзовий призер чемпіонату України (2014) в любителях. Серед професіоналів чемпіон за версією WBF International (2018) у важкій вазі.

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