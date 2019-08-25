Непереможний український боєць здобув перемогу ефектним прийомом: відео

Український боєць Ярослав Амосов переміг американця Девіда Рікелса на турнірі Bellator 225.

Амосов провів успішний задушливий через руку в другому раунді.

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Для українця це третя перемога в Bellator. Він довгий час успішно виступав в російському промоції Tech-Krep FC, де володів чемпіонським титулом. У Bellator Амосов перейшов в кінці 2018 року і здобув дві впевнені перемоги одностайними рішеннями над Джеральдом Харрісом і Еріком Сільвою. Відтак після перемоги над Девідом Рікелсом українець і надалі залишається непереможеним – 22 перемоги.

Відео перемоги Амосова