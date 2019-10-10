Непереможний український нокаутер Богачук дізнався ім'я суперника в бою за пояс WBC

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Сергій Богачук
Сергій Богачук / Фото Костянтина Ревуцького

Визначився наступний суперник непереможеного українця Сергія Богачука (15-0, 15 КО).

В ринг з Богачуком вийде американець Тайлер Брансон (28-7-2, 25 КО). Бій відбудеться в Лос-Анджелесі 27 жовтня. Переможець здобуде пояс чемпіона Континентальної Америки за версією WBC.

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Портал BoxRec ставить Брансона на 66-у позицію в рейтингу найкращих боксерів світу в першій середній вазі (Богачук – 90-й).

Американець дебютував на профі-рингу в 2005 році. Перші 19 боїв Брансон виграв нокаутом в стартовому раунді. Після першої поразки в кар'єрі суперник Богачука з 2009-го по 2014 роки провів лише один бій.

Тайрон Брансон в останній раз виходив на ринг в березні. В активі американця дострокова перемога над маловідомим Джамалом Девісом (18-16-1, 7 КО).

Свій крайній бій Сергій провів в липні цього року, нокаутувавши мексиканця Фернандо Марину (16-4-3, 12 КО).

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Теги: Спорт Бокс
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