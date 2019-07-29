Непереможний український нокаутер Богачук знищив суперника в черговому бою: відео

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Сергій Богачук
Сергій Богачук / Фото з відкритих джерел

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (15-0, 15 КО) здобув впевнену перемогу в головному поєдинку вечора боксу в Голлівуді, Каліфорнія.

Українець зустрічався з американцем Фернандо Маріною (16-4-3, 12 КО) і потужно провів цю зустріч. Богачук наносив безліч ударів, в які вже зі старту поєдинку почав вкладатися.

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Маріна багато брав на себе, але жодного разу навіть не похитнувся, а навпаки – намагався відповідати, що у нього часом непогано виходило.

Єдине, в чому можна дорікнути боксерів – досить статична робота ніг, оскільки обидва майже не рухалися в рингу і сподівалися лише на роботу рук.

В кінці другого раунду Богачук завдав кілька вкрай вдалих ударів, але Маріна знову встояв на ногах. У наступній трихвилинці американець продовжив пропускати і рефері прийняв рішення достроково зупинити бій.

До цього поєдинку Сергій Богачук в останній раз виходив на ринг в кінці травня – в Голлівуді 24-річний боксер з Вінниці нокаутував Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО).

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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