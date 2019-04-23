Непереможний український нокаутер дізнався суперника та дату наступного бою

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (13-0, 13 КО) свій наступний бій в профі проведе 19 травня в Голлівуді.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

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Уродженець Вінниці в 8-раундовому рейтинговому поєдинку зустрінеться з 40-річним Фредді Ернандесом з Мексики (34-10, 22 КО).

У попередньому бою Сергій Богачук здобув 13 поспіль дострокову перемогу на професійному рингу. Цього разу українець, відомий під прізвищем "El Flaco", вже у третьому раунді відправив у нокаут Клоетіса "Мукі" Пендервіса (21-5-2, 9 КО).

Раніше Спорт 24 писав, що в ніч з 29-го на 30 березня в Торонто українець Олександр Тесленко (16-0, 12 КО) одноголосним рішенням переміг бразильця Фабіо Мальдонадо (26-2, 25 КО) і завоював пояс WBA/NABA.

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