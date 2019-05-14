Непереможний український нокаутер проведе наступний бій в Африці

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Владислав Сіренко
Владислав Сіренко / Фото з відкритих джерел

Непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко (11-0, 10 КО) анонсував своє повернення на ринг.

Сіренко поділився відео з тренувального табору на своїй Facebook-сторінці, анонсувавши своє повернення в червні в Південній Африці.

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"Почав підготовку до наступного бою, який пройде в червні в Південній Африці. Подробиці – трохи пізніше", – написав Владислав Сіренко.

У квітні Владислав Сіренко зробив ще один крок до еліти світового боксу. Цього разу він виборов титул German International Haevyweiht.

Протистояв 23-літньому українцю Владиславу Сіренку 33-літній Леандро Даніель Робутті. Нокаут трапився вже в першому раунді. Опонент українця близько трьох хвилин не міг встати після закінчення бою.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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