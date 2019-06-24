Непереможний український супертяж не залишив живого місця від російського боксера: відео

Чемпіон WBF International і German International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) переміг росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечора боксу в ПАР.

Українець пресингував свого суперника весь бій і після серії ударів в сьомому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок. Перемога технічним нокаутом.

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Російський боксер не був пасивним і постійно намагався контратакувати, але все це виглядало дуже одноманітно.

Відеоогляд бою Владислав Сіренко – Денис Бахтов

Таким чином, Сіренко здобув дванадцяту перемогу в дванадцяти матчах на профірингу. У квітні українець брутально нокаутував Леандро Даніеля Робутті в бою за пояс інтерконтинентального чемпіона Німеччини.

Спорт 24 писав, що український боксер Тарас Неудачин, який виступає в суперважкій вазі, здобув третю перемогу у професійному боксі. Тарас 23 червня провів третій поспіль бій у Південній Африці.

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