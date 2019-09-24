Несенюк жорстко розкритикував Світоліну і Ястремську за заявку на "Кубок Кремля"

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Микола Несенюк
Микола Несенюк / Фото з відкритих джерел

Глава департаменту київського "Динамо"по роботі із ЗМІ Микола Несенюк відреагував на рішення українських тенісисток Еліни Світоліної і Даяни Ястремської виступати на московському "Кубку Кремля".

За словами Несенюка, на турнірах в Росії виступають лише другорядні гравці з країн "друзів Кремля".

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Крім росіян, виступають лише другорядні гравці з країн "друзів Кремля". Італія, Угорщина, Білорусь, Казахстан. І ось в цей список за місяць додадуться дві українки, за яких ми так вболіваємо,
– зауважив Несенюк.

Розмірковуючи про причини рішення спортсменок виступити в Москві, він зазначив, що обидві тенісистки родом з Одеси, де, на думку Несенюка, "і близько не пахне українським патріотизмом".

По-друге, своїми успіхами вони зобов'язані кому завгодно, але тільки не рідній країні. По-третє, вже багато років живуть за межами України – Світоліна в Лондоні, Ястремська в Будапешті. По-четверте, компанія найкращих тенісистів і тенісисток планети весь рік подорожують разом по світу з турніру на турнір – наскрізь інтернаціональна і живе за своїми внутрішніми правилами. Серед них патріотизм – далеко не пріоритет,
– додав Несенюк.

До слова, турнір серії Premier відбудеться у Москві з 14 до 20 жовтня. На цей момент Світоліна має найкращий рейтинг серед учасниць змагань.

 

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Теги: Новини Росії Динамо Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Новини Спорту
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