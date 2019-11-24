Несподівано помер колишній гравець донецького "Олімпіка"

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Помер Дмитро Логвінов

У віці 42 роки не стало колишнього гравця донецького "Олімпіка" Дмитра Логвінова

Дмитро Логвінов захищав кольори "Олімпіка", коли команда виступала ще в Першій лізі – з 2004 до 2009 роки. Згодом, закінчивши кар'єру, він залишився у клубі працювати на тренерській посаді.

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"Останній рік Дмитро відчайдушно боровся за життя зі страшною хворобою, але… 23 листопада Дмитра Логвінова не стало", – йдеться в повідомленні "Олімпіка".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Втрати Футбол ФК Олімпік
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