Несподівано помер колишній гравець донецького "Олімпіка"

У віці 42 роки не стало колишнього гравця донецького "Олімпіка" Дмитра Логвінова

Дмитро Логвінов захищав кольори "Олімпіка", коли команда виступала ще в Першій лізі – з 2004 до 2009 роки. Згодом, закінчивши кар'єру, він залишився у клубі працювати на тренерській посаді.

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"Останній рік Дмитро відчайдушно боровся за життя зі страшною хворобою, але… 23 листопада Дмитра Логвінова не стало", – йдеться в повідомленні "Олімпіка".