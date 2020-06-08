Угорщина першою з країн Європи, де були призупинені футбольні чемпіонати, дозволила фанатам відвідувати матчі. Цим скористався "Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров. "Фраді" відкрили двері своєї арени для фанатів на матч з ФК "Діошдьйор".

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський побував з дітьми на матчі 27-го туру чемпіонату Угорщини. Про це тенісист повідомив у своєму інстаграмі, опублікувавши світлини з гри.

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"Ференцварош" розбив суперника з рахунком 3:0

Другий гол команди Сергія Реброва, який дружить зі Стаховським, забив українець Олександр Зубков.

Реакція дітей Стаховського неймовірна, як і сам гол Зубкова.



Скриншот сторіз Стаховського в інстаграмі

Відео святкування голу синами Стаховського можна переглянути за посиланням.

Сергій Стаховський проживає у Будапешті. Він часто відвідує домашні матчі "Ференцвароша" у чемпіонаті Угорщини.

Завдяки перемозі "Ференцварош" закріпився на першій сходинці та випереджає "Фехервар" на 9 очок.