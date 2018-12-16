Неймовірна українка Ястремська вийшла у фінал турніру в Таїланді: відео

Українка Даяна Ястремська вийшла 2 лютого у фінал турніру WTA у місті Хуахін (Таїланд) із призовим фондом 250 тис доларів.

Українка обіграла 98 ракетку світового рейтингу полячку Магду Лінетт – 6:4, 6:3.

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Поєдинок тривав 1 годину і 27 хвилин. За цей час Ястремська 3 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 3 брейк-пойнта. У свою чергу, Лінетт не зуміла зробити жодного ейса, зробила 2 "подвійні" і забрала 1 гейм на подачі Ястремської.

У поєдинку за титул Ястремська зустрінеться з австралійкою Айлою Томлянович (№49 WTA), яка у півфіналі досить легко пройшла словенку Тамару Зіданшек – 6:4, 6:1. З Томлянович Ястремська одного разу вже зустрічалася, в 2018 році матч завершився перемогою українки.

За вихід у фінал українка отримає 21 400 доларів і 180 очок рейтингу. У разі перемоги в фіналі турніру Даяна стане 34 ракеткою світу. У разі поразки – 38-ю.

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Раніше 24 канал писав, що прийом подачі Мугуруси українкою Ястремською став найкращим моментом ігрового дня на турнірі в Хуахіні. До цього, у матчі з Шуай Пен, Ястремська виконала найкращий удар ігрового дня.

Відеоогляд матчу Ястремська – Лінетт

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