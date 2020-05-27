24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Нестримний Цитаїшвілі: "Динамо" за дві хвилини перемогло "Олімпік" – відео

-
Динамо – Олімпік результат та відео голів
Динамо – Олімпік результат та відео голів / facebook.com/fcdynamoua

"Динамо" здолало "Олімпік" (2:0) у своєму другому спарингу перед відновленням сезону УПЛ.

Динамо – Олімпік 2:0

Голи: Цитаїшвілі, 2, 4

Дивіться також "Шахтар" знищив клуб Першої ліги у контрольному поєдинку: відео

"Динамо" і "Олімпік" зіграли товариський матч в незвичайному форматі – 2 тайми всього по 30 хвилин. І це не дивно, адже донецькому клубу відновлювати сезон вже 30 травня, а киянам 31-го грати відразу з "Шахтарем". Схоже, обидва клуби вирішили не перевантажувати гравців.

Перемогу киянам забезпечив Георгій Цитаїшвілі, який відзначився на 2-й та 4-й хвилинах протистояння.

Відео голів Цитаїшвілі

"Динамо" готується до повернення УПЛ

  • У першій грі після карантину "Динамо" розписало нульову нічию з лідером Першої ліги "Рухом" – 0:0.
  • 31 травня "Шахтар" прийме "Динамо" в рамках 24-го туру УПЛ. Матч відбудеться у Києві на НСК Олімпійський о 17:00.
  • Після 23-х турів "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці, "Динамо" посідає третє місце.
Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Олімпік Динамо Новини Спорту Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
сьогодні , 15:18 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема
"Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
26 травня , 20:54 "Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
Юрій Семенюк
Мессі на тренуванні "Барселони" показав шалену техніку відбору м'яча: відео
26 травня , 19:49 Мессі на тренуванні "Барселони" показав шалену техніку відбору м'яча: відео
Юрій Семенюк