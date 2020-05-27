Нестримний Цитаїшвілі: "Динамо" за дві хвилини перемогло "Олімпік" – відео

"Динамо" здолало "Олімпік" (2:0) у своєму другому спарингу перед відновленням сезону УПЛ.

Динамо – Олімпік 2:0

Голи: Цитаїшвілі, 2, 4

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"Динамо" і "Олімпік" зіграли товариський матч в незвичайному форматі – 2 тайми всього по 30 хвилин. І це не дивно, адже донецькому клубу відновлювати сезон вже 30 травня, а киянам 31-го грати відразу з "Шахтарем". Схоже, обидва клуби вирішили не перевантажувати гравців.

Перемогу киянам забезпечив Георгій Цитаїшвілі, який відзначився на 2-й та 4-й хвилинах протистояння.

Відео голів Цитаїшвілі

"Динамо" готується до повернення УПЛ