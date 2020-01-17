Невдачі збірної України з біатлону: глава ФБУ анонсував зміни в жіночій команді

Глава федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував невдалі виступи жіночої збірної України в новому сезоні. У спринтерській гонці в Рупольдингу жодна представниця України не потрапила у топ-20.

За словами Володимира Бринзака, причиною невдач може бути відсутність єдиного тренера для всіх біатлоністок збірної України.

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У нас багато центрів управління, немає моноліту, немає єдиної команди, тренер не знає, хто як готується до чемпіонату світу, до тієї чи іншої гонки… І виставляти команду в естафету – це дуже складно. І там немає лікаря, немає масажиста, усі порізно,

– цитує Бринзака Biathlon.com.ua.

Хто тренує українських біатлоністок?

Валентина Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І., Бондаренко В.М.

– Байда С.І., Шамрай Г.І., Бондаренко В.М. Віта Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І.

– Байда С.І., Шамрай Г.І. Юлія Джима – Урош Велепець

– Урош Велепець Олена Підгрушна – Бунт О.Є., Починок І. М., Гояць Я.Є., Опанасенко М.П.

– Бунт О.Є., Починок І. М., Гояць Я.Є., Опанасенко М.П. Анастасія Меркушина – Ірина Меркушина, Олег Меркушин

– Ірина Меркушина, Олег Меркушин Дар'я Блашко – Махлаєв В.А, Воробйов Б.Ф, Бельський Е.А

– Махлаєв В.А, Воробйов Б.Ф, Бельський Е.А Лесніков Валерій – командний тренер збірної України

Бринзак заявив, що біатлоністки погодилися з тим, що повинен бути один тренер.

Я їм сказав: "Була у нас команда єдина, під єдиним управлінням – були результати. Зараз немає такого – і ви самі страждаєте". Вони погоджуються. Але дівчата є дівчата... Відмінність від чоловіків є і ми це розуміємо. Вони обіцяють, що буде все краще і сподіваємося, що зможемо все ж таки до чемпіонату світу підготуватися і показати достойний результат,

– резюмував Бринзак.

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Глава ФБУ не виключає, що після сезону 2019/2020 наполягатиме, щоб був один тренер для всіх українок.

Деякі наміри у мене є. Я думаю, що почекаємо до кінця чемпіонату світу, до кінця сезону і щось змінимо в цьому напрямку. Тому що такий стан, як зараз, не спрацює на Пекін (йдеться про Олімпіаду-2020, – Спорт24). І нам потрібно з цим щось робити. Я сподіваюся, що ми разом порадимося зі спортсменами, а я говорив з ними, як з рівноправними партнерами, членами команди, і разом знайдемо той правильний шлях.



Тому що сьогодні я чув від них, від сестер Семеренко, що вони із задоволенням тренувалися б у команді в одного тренера. Якщо так можна зробити, щоб була така людина, якій довіряли всі, як раніше було, коли ми були єдиною командою і нас ніхто не міг перемогти,

– додав Бринзак.

Найкращим виступом жіночої збірної України в естафеті є 4-е місце в Хохфільцені.

Єдину нагороду у сезоні 2019/2020 здобула Юлія Джима. В Естерсунді Джима стала другою в індивідуальній гонці.