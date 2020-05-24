Невдаха року: футболіст Бундесліги не влучив у порожні ворота з метра – відео епічного промаху

Німецька Бундесліга, яка першою вийшла з карантину, продовжує тішити вболівальників яскравими моментами. Черговий драматичний матч відбувся 23 травня у рамках рейнського дербі між "Боруссією" Менхенгладбах і "Баєром".

Гості матчу досить швидко відкрили рахунок. На 7 хвилині талановитий Кай Хаверц засмутив господарі після розкішної передачі Белларабі, повідомляє 24 канал.

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Наприкінці першого тайму команди обмінялися гострими моментами. Спершу Градецькі ледь не привіз гол у власні ворота після дальнього удару.

А ще через хвилину подвоювати перевагу мав "Баєр". Гості розіграли чудову комбінацію, яку завершував Хаверц. Хавбек пробив потужно у поперечину і м'яч відлетів до Белларабі.

Епічний промах

30-річний вінгер стояв перед порожніми воротами "Боруссії" і прийняв м'яч та завдав ударом. Якимось дивом м'яч не опинився у воротах.

Ельведі встиг "вставити", як кажуть у хокеї, ключку і парирував удар Каріма.

Дивіться відео невдалого удару Белларабі (початок моменту – 1:30)

Карім настільки був розчарований невдачею у першому таймі, що реабілітувався по перерві. Белларабі заробив пенальті, який дозволив "Баєру довести матч до перемоги 3:1.

Завдяки звитязі "фармацевти" піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці. Натомість "Боруссія" ризикує вилетіти з топ-4, якщо 24 травня "Лейпциг" переможе "Майнц".