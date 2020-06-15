У центральному матчі 13 туру чемпіонату Білорусі БАТЕ розписав результативну нічию з солігорським "Шахтарем". Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок на "Борисов-Арені" – 2:2.

Під завісу зустрічі "Шахтар" забив скандальний гол, який зарахував арбітр. Після матчу бригада арбітрів, яка обслуговувала поєдинок, піддалася нападу невідомих осіб, пише офіційний сайт АБФФ.

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Дорогою з Борисова автомобіль суддівської бригади та інспектора матчу був зупинений транспортним засобом після неодноразового навмисного створення аварійних ситуацій. Зробивши обгін, зазначений транспортний засіб різко зупинився і заблокував рух автомобіля суддівської бригади та інспектора матчу.



Потім невідомі особи вимагали суддівську бригаду та інспектора матчу вийти зі свого автомобіля і почали ображати та погрожувати, висловлюючи невдоволення суддівством матчу за участю футбольних клубів БАТЕ Борисов і "Шахтар" Солігорськ, після чого зникли,

– йдеться у повідомленні.

БАТЕ – Шахтар Солігорськ: головне

Команда Юрія Вернидуба змогла повести в рахунку вже на старті поєдинку завдяки голу Івановича на 8 хвилині. Борисівчани до середини другого тайму змогли не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед зусиллями Нехайчика і Скавиша. Під завісу зустрічі "Шахтар" забив скандальний гол, який зарахував арбітр. М'яч Подстрєлова не дав БАТЕ піти у відрив від найближчого переслідувача в таблиці.

Солігорський "Шахтар" набрав 25 очок займає 2-ге місце в турнірній таблиці, залишаючись головним переслідувачем БАТЕ (27 очок).

БАТЕ – Шахтар Солігорськ відеоогляд матчу