Невідомі пробралися у дім екс-футболіста "Ліверпуля" й вкрали собаку: відео
У дім колишнього футболіста "Ліверпуля" Даніела Старріджа пробралися невідомі. У футболіста вкрали його собаку.
У своєму Instagram Старрідж опублікував відеозвернення, в якому продемонстрував наслідки пограбування.
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Як видно на відео, двері в будинку Старріджа повністю розбиті. Даніел заявив, що хтось проникнув у його оселю та вкрав собаку.
Футболіст просить всіх допомогти знайти собаку. За це гравець "Вест Бромвіча" обіцяє грошову винагороду.
Також Старрідж у своєму Instagram опублікував декілька фотографій собаки, якого вкрали.
Наразі не відомо, чи зникло ще щось з будинку футболіста збірної Англії.
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