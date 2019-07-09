Невідомі пробралися у дім екс-футболіста "Ліверпуля" й вкрали собаку: відео

У дім колишнього футболіста "Ліверпуля" Даніела Старріджа пробралися невідомі. У футболіста вкрали його собаку.

У своєму Instagram Старрідж опублікував відеозвернення, в якому продемонстрував наслідки пограбування.

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Як видно на відео, двері в будинку Старріджа повністю розбиті. Даніел заявив, що хтось проникнув у його оселю та вкрав собаку.

Футболіст просить всіх допомогти знайти собаку. За це гравець "Вест Бромвіча" обіцяє грошову винагороду.

Також Старрідж у своєму Instagram опублікував декілька фотографій собаки, якого вкрали.

Наразі не відомо, чи зникло ще щось з будинку футболіста збірної Англії.