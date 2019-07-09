Невідомі пробралися у дім екс-футболіста "Ліверпуля" й вкрали собаку: відео

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Даніел Старрідж
Даніел Старрідж / Getty Images

У дім колишнього футболіста "Ліверпуля" Даніела Старріджа пробралися невідомі. У футболіста вкрали його собаку.

У своєму Instagram Старрідж опублікував відеозвернення, в якому продемонстрував наслідки пограбування.

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Як видно на відео, двері в будинку Старріджа повністю розбиті. Даніел заявив, що хтось проникнув у його оселю та вкрав собаку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back.

Допис, поширений Daniel Sturridge - Dstudge (@danielsturridge)

Футболіст просить всіх допомогти знайти собаку. За це гравець "Вест Бромвіча" обіцяє грошову винагороду.

Також Старрідж у своєму Instagram опублікував декілька фотографій собаки, якого вкрали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is him

Допис, поширений Daniel Sturridge - Dstudge (@danielsturridge)

Наразі не відомо, чи зникло ще щось з будинку футболіста збірної Англії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ліверпуль
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