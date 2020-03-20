Невже потрібно, щоб за добу вмирало 400-500 чоловік: гравець збірної України звернувся з Італії

Волейболіст збірної України Олег Плотницький, який виступає в Італії за "Перуджу", звернувся до українців через пандемію коронавірусу. Гравець закликав українців поставитися відповідально до пандемії та уникнути наслідків, які сколихнули Італію.

Плотницький звернув увагу на те, що в Україні люди поставилися до коронавірусу "не досить серйозно".

"Ви продовжуєте гуляти у парках з дітьми або без них, їздити на роботи, створювати величезні черги у банках та на зупинках! Так само було і тут в Італії перші два тижні", – написав Олег у фейсбуці.

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Люди не надавали цій хворобі ніякого значення, всі думали що це дуже швидко закінчиться. Ходили у ресторани та кафе, гуляли у парках або просто по місту, їздили на роботу. Але виявилось так, що цей вірус не швидко закінчився, як всі думали, а дуже швидко розповсюджувався по всій країні із регіону в регіон,

– зазначив українець.

За його словами, італійці зрозуміли небезпеку тільки після того, як країну закрили на карантин і не залишилось жодного регіону, де б не знайшли хоч одного хворого.

Тільки після цього, як стверджує Плотницький, італійці почали дотримуватися правил.

До теми Коронавірус в Італії 20 березня 2020 року

Плотницький закликав українців залишатися вдома та не повторювати помилок Італії.

Невже ми, українці, хочемо наступити на ті ж граблі, невже нам не вистачає реального прикладу для того, щоб зрозуміти, що наше життя або життя близьких нам людей дорожче за роботу, прогулянку чи просто вештання по місту або ж сплата за комуналку! Чи все ж ми дочекаємось того дня, коли за добу буде вмирати по 400-500 людей, а заражатимуться тисячі?,

– написав Олег.

Плотницький додав, що завдяки дотриманню правил можна в рази зменшити кількість заражених та смертей.

Що відомо про коронавірус в Україні?

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 27 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні. Також 20 березня в Україні перша людина одужала від коронавірусу.

Через епідемію в Україні запроваджено карантин до 3 квітня.

На території міста Києва, Київської, Житомирської та Чернівецької областей введено режим надзвичайної ситуації.

У зв'язку з карантином Україна з 16 березня закрила кордон. В'їхати в Україну після закриття кордону можуть українці.

З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У Києві, Харкові та Дніпрі закрите метро.

На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу​



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