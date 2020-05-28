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Неймар розіграв сина, кинувши на голову яйце: відео

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Неймар
Неймар / GETTY IMAGES

Зірка збірної Бразилії Неймар під час карантину сильно скучив за футболом. У Франції вирішили достроково завершити сезон, тому ПСЖ Неймара найближчим часом не повернеться на футбольне поле. Але футболіст знайшов, чим себе розважити на карантині.

Неймар розіграв сина

Під час карантину футболісти отримали нагоду побути з рідними, пише 24 канал. Зазвичай професійні гравці рідко бувають вдома, оскільки вимушені проводити ледь не щодня тренування та їздити в різні країни на матчі.

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Неймар вирішив провести вільний час зі своїм 8-річним сином. Футболіст розіграв хлопчика, після чого, мабуть, він хотітиме, щоб батько знову пішов на роботу.

Бразилець опублікував в інстаграмі кумедний ролик, де він розігрує Деві Лукку під час гри тенісним м'ячем. Бразилець після серії кидків м'ячем, вирішив кинути синові яйце на голову.

Хлопчина не міг очікувати такого підступного кроку від батька і доклав усіх зусиль, щоб влучити в кошик. Тепер довіра між батьком і сином, можливо, не буде такою міцною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de trolagem com o filho

Допис, поширений ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

У цьому сезоні 28-річний Неймар зіграв за ПСЖ у 22 матчах. У його активі 18 голів та 10 результативних передач.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту ПСЖ Неймар Футбол Спорт
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