Неймар ефектно повернувся в ПСЖ, забивши переможний гол через себе: відео

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Неймар
Неймар / Фото з відкритих джерел

У суботу, 14 вересня, ПСЖ вдома приймав "Страсбург". Підопічні Томаса Тухель відсвяткували вкрай непросту перемогу з рахунком 1:0.

ПСЖ – Страсбур 1:0
Гол: Неймар, 90+2

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Парижани прогнозовано заволоділи ініціативою вже з перших хвилин, але гості вдало відбивали усі атаки. Після перерви натиск господарів збільшився, моменти виникали один за одним, проте гравці "Страсбура" гідно тримались до компенсованого часу.

На 90+2 хвилині зірковий нападник ПСЖ Неймар, який вперше з'явився на полі у поточному сезоні Ліги 1, чудовим ударом через себе забив переможний м'яч.

Цим голом бразилець сконфузив фанатів, які протягом усього матчу освистували його, співали образливі пісні про 27-річного форварда та його сім'ю.

Як підсумок, маючи 12 очок в активі команда Томаса Тухель очолює турнірну таблицю Ліги 1, а ось "Страсбург" без єдиної перемоги в активі розташовується в зоні стикових матчів на 18-й позиції.

Свій наступний матч в рамках чемпіонату Франції ПСЖ проведе 22 вересня на виїзді проти "Ліона", в той час як "Страсбург" 20 вересня вдома прийматиме "Нант".

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Теги: Спорт Футбол Неймар ПСЖ
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