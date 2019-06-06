Неймар не зіграє за збірну Бразилії на Кубку Америки

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Неймар не зіграє на Копа Амеріка
Неймар не зіграє на Копа Амеріка / cbf.com.br

Збірна Бразилії зазнала ключової втрати перед початком Копа Амеріка. За команду не зіграє зірковий нападник Неймар.

Ще в середині першого тайму товариського матчу проти Катару Неймар отримав ушкодження і його замінили. Медичне обстеження показало, що у гравця розрив зв'язок правого гомілкостопу.

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 Відтак тренерський штаб збірної Бразилії зараз зайнятий пошуком футболіста, який зможе замінити Неймара в команді.

Кубок Америки триватиме з 15 червня по 7 липня в Бразилії. Господарі турніру зіграють в одній групі з Венесуелою, Перу та Болівією.

До слова, Неймара звинуватили у зґвалтуванні. Але згодом виявилося, що зґвалтування як такого не було. Хоча поліція продовжує розслідування справи.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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