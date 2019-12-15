Неймар прийшов на благодійну вечерю разом з російською моделлю: фото дівчини

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Саша Лусс / Фото із соцмереж

Форвард ПСЖ Неймар відвідав благодійний вечір у компанії російської моделі та акторки Саші Лусс. Захід був організований компанією AEM, яка збирає кошти для допомоги дітям з неблагополучних сімей в Руанді.

Про те, що пара була разом на вечері, пише видання Sportbuzzer.

До слова: Неймар після завершення футбольної кар’єри спробує себе в іншому виді спорту

Дівчині, як і футболістові, 27 років. Вона народилася в Магадані. Але ще в дитинстві з сім'єю переїхала до Москви. У 13 років дівчина потрапила до модельного агентства. Згодом дівчина вступила до Кембриджу на факультет "Історія літератури".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bo Baby! Happy Turkey Day guys! #partyatWestons #ilovedogs

Допис, поширений Sasha Luss (@sashaluss)

На початку 2010-х років справи у модельному бізнесі в Саші Лусс пішли вгору. Вона знялася у чималій кількості фотосесій. Та дівчина мріяла про кар'єру в кіно. І у 2017 році вона зіграла невелику роль у фільмі "Валеріан і місто тисячі планет". А вже у 2019 році зіграла головну роль у бойовику Люка Бессона "Анна". Це фільм про радянську розвідницю-кілера, яка прикривала справжню професію роботою моделлю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bang Bang! @annamovie in 6 days!

Допис, поширений Sasha Luss (@sashaluss)

Дивіться відео трейлеру фільму "Анна"

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: LifeStyle Спорт Футбол Неймар
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