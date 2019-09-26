Неймар судиться з "Барселоною", вимагаючи у клубу 18 мільйонів євро бонусу

Бразильський футболіст Неймар прибув до Барселони на суд проти місцевої команди. Гравець хоче відсудити у "Барселони" 18 мільйонів євро.

Мова йде про частину бонусу, яку мав отримати гравець при підписанні нового контракту з "Барселоною". Загалом сума становила 40 мільйонів євро. Однак Неймар отримав лише 22 мільйони, коли продовжив контракт з клубом у 2016 році.

Читайте також: "Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"

Однак "Барселона" подала зустрічний позов проти гравця. Претензія футбольного клубу полягає в тому, що бонус у розмірі 40 мільйонів євро Неймару був передбачений за виконання всього контракту – тобто до літа 2022 року. А зважаючи на те, що футболіст влітку 2017 року перейшов до ПСЖ, то не виконав перед клубом це зобов'язання. Відтак вони вимагають повернути частину коштів – пропорційну до того періоду, яку гравець не провів у "Барселоні".

Суд мав відбутися ще на початку 2019 року. Однак "Барселона" тоді вимагала, щоб ПСЖ надав оригінали контракту Неймара. Тож розгляд справи довелося перенести. Цього разу юристи знову вимагали чимало додаткових документів, але судовий розгляд таки вирішили провести. Тож Неймар прибув до Барселони, щоб дати свої свідчення у суді.