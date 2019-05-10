Неймара дискваліфікували на три матчі за удар вболівальника після гри: відео

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Неймар отримав тримачеву дискваліфікацію
Неймар отримав тримачеву дискваліфікацію / Eurosport

Форвард ПСЖ Неймар не зіграє у трьох наступних матчах чемпіонату Франції. Все через удар вболівальника на трибунах.

Все сталося у фіналі Кубка Франції, у якому ПСЖ дещо неочікувано програв "Ренну" у серії пенальті. 

Як це було: ПСЖ програв у фіналі Кубка Франції, перемагаючи 2:0

Неймар піднімався трибуною за срібними нагородами. Під час цього у нього виникла сутичка з одним із глядачів на трибуні. Спочатку бразилець закрив його камеру на смартфоні, а після словесної перепалки вдарив вболівальника в обличчя.

Варте пошани: ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам

За такий вчинок Федерація футболу Франції вирішила дискваліфікувати Неймара на три матчі чемпіонату. На ще два матчі бразилець отримав умовну дискваліфікацію. Відтак до кінця сезону Неймар більше не заграє. Адже у чемпіонаті Франції залишилося якраз три тури. ПСЖ же достроково став чемпіоном Франції.

Варто додати, що перед тим Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Неймара трьома матчами дискваліфікації у Лізі чемпіонів за образу арбітра Даміра Скоміни. ПСЖ вже гарантував собі місце у груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Європи на наступний сезон. Якщо Неймар залишиться у паризькому клубі, то пропустить перші три матчі групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ПСЖ
Джерело: 24 канал
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