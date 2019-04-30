Неймару загрожує сувора дискваліфікація за удар вболівальника в стилі Кличка: відео

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Неймар
Неймар / Фото з відкритих джерел

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції (FFF) визначиться з покаранням для форварда ПСЖ Неймара.

Минулого тижня ПСЖ ганебно програв фінал Кубка Франції, втративши перевагу в 2 м'ячі над середняком Ліги 1 "Ренном". Після матчу Неймар вдарив уболівальника і змушений був публічно вибачатися за свою поведінку, а ЗМІ різко розкритикували скандального бразильця.

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За таку поведінку Неймару загрожує дискваліфікація від 3-х до 8 матчів. Рішення по цій справі може бути відкладено до 10 травня.

У зв'язку з цим Неймар має право взяти участь у матчі з "Монпельє" і може зіграти 4 травня з "Ніццою".

ПСЖ вже забезпечив собі чемпіонство в Лізі 1 і просто дограє чемпіонат, де залишилося провести 5 турів.

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Теги: Спорт Новини Спорту ПСЖ Футбол
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