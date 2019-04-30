Неймару загрожує сувора дискваліфікація за удар вболівальника в стилі Кличка: відео

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції (FFF) визначиться з покаранням для форварда ПСЖ Неймара.

Минулого тижня ПСЖ ганебно програв фінал Кубка Франції, втративши перевагу в 2 м'ячі над середняком Ліги 1 "Ренном". Після матчу Неймар вдарив уболівальника і змушений був публічно вибачатися за свою поведінку, а ЗМІ різко розкритикували скандального бразильця.

Читайте також: Неймар розплакався, розповідаючи про Мессі: зворушливе відео

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

За таку поведінку Неймару загрожує дискваліфікація від 3-х до 8 матчів. Рішення по цій справі може бути відкладено до 10 травня.

У зв'язку з цим Неймар має право взяти участь у матчі з "Монпельє" і може зіграти 4 травня з "Ніццою".

ПСЖ вже забезпечив собі чемпіонство в Лізі 1 і просто дограє чемпіонат, де залишилося провести 5 турів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram