Неймовірна Екхофф оформила золотий хет-трик в Ансі, Підгрушна тільки 19-а

Норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф виграла останню гонку у 2019 році. На третьому етапі Кубка світу в Ансі Тіріль впевнено виграла мас-старт.

Хід боротьби

Після двох вогневих рубежів лідерство у гонці несподівано захопила Кайса Макяряйнен, яка відстрілялася чисто. На п'яти фінці наступала норвежка Тіріль Екхофф, яка в Ансі до мас-старту виграла дві гонки. Обидві скандинавки наростили відрив над переслідувачками до 43 секунд.

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Після першої стійки Екхофф відклеїлася від Макяряйнен, яка пішла на два штрафні кола. Після третьої стрільби Кайса вийшла другою, але відрив від Екхофф вже складав понад хвилину.

На останній стрільбі Тіріль заробила коло штрафу, але ніхто не зміг наздогнати норвежку. В Ансі Тіріль виграла всі три гонки.

Боротьбу за другу сходинку вели італійка Доротея Вірер та шведка Лінн Перссон. Обидві чисто відпрацювали на останній стрільбі та скористалися помилками Макяряйнен та Деніз Геррманн.

Друге місце вирвала більш досвідчена Вірер. Перссон фінішувала третьою і вперше потрапила на подіум. Четвертою стала Макяряйнен.

Як виступили українки?

Олена Підгрушна вдало подолала першу стрільбу, однак допустилася одного промаху на другій лежці. Це відкинуло Олену на 19-у сходинку й відставання від Екхофф після другої лежки складало понад хвилину.

На двох наступних вогневих рубежах Підгрушна не закрила по одній мішені й втратила шанси поборотися за високі місця. Лідерка збірної України фінішувала 19-ю.

У мас-старті Україну також представляла Дарія Блашко. На чотирьох вогневих рубежах Блашко не закрила тільки одну мішень і фінішувала 29-ю.