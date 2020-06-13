Неймовірні сейви Луніна врятували "Ов'єдо" від поразки – відео
Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін провів чудовий матч проти "Понферрадіни". Декілька суперсейвів допомогли його команді зіграти у суху нічию 0:0.
"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді, випереджаючи на одне очко "Депортіво", що знаходиться в зоні вильоту. У наступному турі 17 червня команда Луніна на своєму полі зустрінеться саме з "Депортіво".
У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу".
Очікується, що після закінчення орендної угоди українець повернеться в мадридський "Реал", де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.
"Ов'єдо" – "Понферрадіна" огляд матчу: