Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін провів чудовий матч проти "Понферрадіни". Декілька суперсейвів допомогли його команді зіграти у суху нічию 0:0.

Загалом за зустріч Лунін здійснив чотири сейви та допоміг "Ов'єдо" втриматися над зоною вильоту, пише 24 канал. Варто побачити Згадав молодість: екслідер "Мілана" відзначився шаленим голом – відео Шалений матч Луніна Лунін провів другий сухий матч поспіль. Додамо, що на 74-й хвилині Лунін витягнув "мертвий" м'яч, що летів у дев'ятку. Для 21-річного українця це була десята поява в футболці "Ов'єдо". У підсумку жодній із команд не вдалось засмутити голкіперів. Рахунок матчу 0:0.

"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді, випереджаючи на одне очко "Депортіво", що знаходиться в зоні вильоту. У наступному турі 17 червня команда Луніна на своєму полі зустрінеться саме з "Депортіво".

У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу".

Очікується, що після закінчення орендної угоди українець повернеться в мадридський "Реал", де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.

"Ов'єдо" – "Понферрадіна" огляд матчу: