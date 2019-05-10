Неймовірні відео від Dude Perfect: трюки з м'ячем, водяним пістолетом та Сереною Вільямс

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ютуб-канал Dude Perfect має 41 мільйон підписників та входить у світову топ-десятку за цим показником. Найпопулярнішим роликом Dude Perfect уже два роки залишаються трюки із м'ячиком для пінг-понгу, які на ютубі подивилися 200 мільйонів людей. Також разом із хлопцями на відео з'являлися зірки "Манчестер Сіті" – Кевін Де Брюйне та Рахім Стерлінг.

Також у випуску:

Індія делегує спортсменів на Олімпіади з 1900 року. І за понад століття музей країни поповнився лише дев'ятьма золотими медалями. Вісім з них виграла збірна з хокею на траві. Все тому, що головним видом спорту в країні є крикет, а він не входить до програми Олімпійських ігор.

Проте до спорту там ставляться серйозніше, ніж деінде. Фактом цього є центр боротьби Індії, який заснований ще у 1928 році. Там живе та тренується понад 80 хлопців для класичної боротьби у багнюці.

Правила в центрі дуже суворі. Є режим дня, який не можна порушувати. Інакше каратимуть, б’ючи палками. Також там заборонено втомлюватися, а виснажливі тренування і боротьба забирають дуже багато енергії. Їжу спортсмени готують собі самі, де в раціон повинно входити багато бобових та хліба. Попри майже пекельні умови, бути в цьому елітному борцівському клубі дуже престижно.