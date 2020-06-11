Баскетболіст Іван Ткаченко чудово проявив себе на чемпіонаті світі 3х3. За версією FIBA данк українця є одним із претендентів на найкращий кидків десятиліття у світі.

Данк потрапив в число 32 кращих данків з 2010 по 2020 роки, повідомляє FIBA. Голосування відбувається на офіційному сайті.

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Неймовірний данк

Яскравий данк українець виконав під час матчу чемпіонату світу 2019 з баскетболу 3х3 U-23 проти Катару. Ткаченко у таранному стилі продавив суперника і поклав м'яч зверху у кошик.

Додамо, що збірна України стала срібним призером турніру, а данк Ткаченко став найяскравішим моментом змагань.

Першим конкурентом українця в голосуванні за кращий данк десятиліття став німець Даніель Тайс.

Ефектний кидок Івана Ткаченка дивіться відео