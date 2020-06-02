WTA опублікувала список з десяти найкращих матчів на Ролан Гаррос у рамках четвертого кола. Поєдинок за участю української тенісистки Еліни Світоліної увійшов до списку.

WTA назвала найкращі матчі на кортах паризького турніру за останній 21 рік. Про це повідомляє 24 канал.

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У рейтинг потрапив поєдинок української тенісистки Еліни Світоліної проти Петри Мартіч у 2017 році. Українка перемогла за підсумком трьох сетів.

Найкращі матчі четвертого кола Ролан Гаррос

Штеффі Граф – Анна Курнікова – 1999 рік, 6:3, 7:6

Надія Петрова – Дженніфер Капріаті – 2003 рік, 6:3, 4:6, 6:3

Анастасія Мискіна – Світлана Кузнєцова – 2004 рік, 1:6, 6:4, 8:6

Ліндсей Девенпорт – Кім Клійстерс – 2005 рік, 1:6, 7:5, 6:3

Дінара Сафіна – Марія Шарапова – 2008 рік, 6:7, 7:6, 6:2

Саманта Стосур – Жюстін Енен – ​​2010 рік, 2:6, 6:1, 6:4

Лі На – Петра Квітова – 2011 рік, 2:6, 6:1, 6:3

Серена Вільямс – Слоун Стівенс – 2015 рік, 1:6, 7:5, 6:3

Еліна Світоліна – Петра Мартіч – 2017 рік, 4:6, 6:3, 7:5

Каролін Возняцкі – Світлана Кузнєцова – 2017 рік, 6:1, 4:6, 6:2

Дивіться огляд матчу Світоліна – Мартіч

У чвертьфіналі Світоліна у не менш драматичній грі програла Сімоні Халеп за підсумком трьох сетів – 6:3, 6:7, 0:6.

Досі вихід у чвертьфінал залишається найкращим результатом Світоліної на кортах Ролан Гарросу.

У цьому році Ролан Гаррос перенесений на осінь через пандемію COVID-19.