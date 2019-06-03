Неймовірний гол Роналду у ворота МЮ визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2018/19

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Технічні спостерігачі УЄФА визнали гол форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду у ворота "Манчестер Юнайтед" найкращим в розіграші Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19.

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду увірвався до штрафного та з льоту пробив під поперечину воріт Давіда Де Хеа.

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Зауважимо, що другим став гол Ліонеля Мессі у ворота "Ліверпуля" у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, третє – взяття воріт "Баварії" у виконанні Садьйо Мане у 1/8 фіналу.

Цікаво, що в сезоні 2017/18 гол Роналду також був визнаний найкращим. Тоді Кріштіану в першому чвертьфінальному матчі, граючи за "Реал", забив ударом через себе у ворота "Ювентуса".

Нагадаємо, що переможцем Ліги чемпіонів 18/19 став "Ліверпуль". Команда Юргена Клоппа в фіналі обіграла "Тоттенхем" (2:0).

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду
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