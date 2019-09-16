Неймовірний Ібрагімович оформив хет-трик і став рекордсменом "Лос-Анджелес Гелаксі": відео

Форвард американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович забив три голи в матчі чемпіонату МЛС зі "Спортинг Канзас Сіті".

37-річний швед зробив другий хет-трик у поточному турнірі, на його рахунку також 6 дублів. Команда Златана розтрощила суперника з екзотичним рахунком 7:2.

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Лос-Анджелес Гелаксі – Спортинг Канзас Сіті відеоогляд матчу

Всього у 25 матчах сезону Ібрагімович забив 26 голів і став рекордсменом "Лос-Анджелес Гелаксі", випередивши Карлоса Руїса (24 м'ячі у 2002 році).

У гонці бомбардирів сезону Ібрагімович займає друге місце, поступаючись півзахиснику "Лос-Анджелеса" Карлосу Велі (28 голів).

Водночас справи команди Златана йдуть не найкращим чином. "Лос-Анджелес Гелаксі" після 30 турів посідає тільки 5 сходинку.