Неймовірний кидок із сиреною з-за дуги приніс перемогу "Київ-Баскету" над "Дніпром": відео

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"Київ-Баскет" переміг "Дніпро" / ФБУ

"Київ-Баскет" в рамках регулярного чемпіонату зіграв на виїзді проти "Дніпра". Перемогу команді з Києва приніс влучний кидок В'ячеслава Петров з сиреною з-за дуги.

Команди продемонстрували рівну гру у стартовій чверті, однак міні-ривок господарів наприкінці 10-хвилинки дозволив їм заволодіти перевагою. Важливим на старті гри було протистояння у передній лінії, де головними дійовими особами були Корнієнко та Тимофеєнко у "Дніпра" та Коренюк із Хіллом у "Київ-Баскета".

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У другій чверті гра і надалі була рівною. "Київ-Баскет" не відпускав господарів у відрив, а "Дніпро", у свою чергу, утримував невелику перевагу в рахунку – гра була дуже рівною і на велику перерву команди пішли за "+2" для господарів. Додав у другій чверті Шепард, який ще за першу половину матчу до 9 очок встиг додати 5 передач та 5 підбирань.

Все в цьому матчі вирішувалось у заключній чверті. "Київ-Баскет" вже за 3 хвилини отримав 5 командних фолів та втратив Кейсі Шепарда через 5 персональних. Кияни тримались за рахунок дальніх влучань, у той час як "Дніпро" відповідав енергією Санона та його партнерів по задній лінії.

Логічним завершенням цього неймовірно напруженого та рівного матчу стало те, що за 12 секунд після одного влучного штрафного від Санона рахунок на табло був рівним. Після тайм-ауту Багатскіса вирішальну атаку взявся організовувати Близнюк, який витратив чимало часу, але так і не  знайшов шляху до кільця суперника. Як результат, вимушена передача на Петрова... І В’ячеслав Петров з сиреною з-за дуги від щита реалізовує фантастичний дальній кидок через руки Максима Корнієнка і приносить своїй команді перемогу – 78:75.

Дніпро – Київ-Баскет 75:78 (20:17, 23:24, 12:17, 20:20)

Відео неймовірного кидка Петрова

"Дніпро" зазнає своєї другої поразки в сезоні і залишає "Прометей" одноосібним лідером чемпіонату. "Київ-Баскет", вигравши обидва матчі цього тижня, покращив своє турнірне становище і після 8 ігор має в активі 5 перемог.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро
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