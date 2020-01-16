Неймовірний кидок з сиреною зі своєї половини українця потрапив до топ-10 моментів НБА: відео

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв матч регулярного чемпіонату НБА за "Детройт", На виїзді його команда протистояла "Бостону",

Попри те, що Михайлюк розпочав матч на лаві запасних, він набрав 21 очко та став одним з найкращих гравців матчу.

У кінці третьої чверті Михайлюку вдався баззер-біттер. Так у баскетболі називають влучний кидок, який робить гравець разом із сиреною. Найбільш ціняться баззер-біттери, коли вони в кінці матчу приносять перемогу команді, або хоча б переводять гру в овертайм.

Оце так! Хокеїсти влаштували масову бійку в матчі чемпіонату України: відео

Хоч кидок Михайлюка і не став переломним у грі, та все ж "Детройт" зумів на виїзді обіграти другу команду Східної конференції. А такий епізод не пройшов повз увагу в НБА, і вони розмістили його на восьмому місці в топ-10 моментів ігрового дня.

Відео топ-10 моментів ігрового дня в НБА