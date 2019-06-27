Неймовірний Руні забив чудесний гол зі своєї половина поля: відео

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Вейн Руні
Вейн Руні / twitter.com/Sporf

Легендарний англійський нападник Вейні Руні продовжує яскраво виступати на заході своєї футбольної кар'єри. Нападник забив чудовий гол у США за команду "Ді Сі Юнайтед".

У черговому матчі МЛС Вейн забив єдиний гол у матчі за "Ді Сі Юнайтед" проти "Орландо Сіті", який відбувся 27-го червня.

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Вейн відзначився неймовірним голом на десятій хвилині. Англійський нападник підхопив м'яч на своїй половині поля й практично відразу пробив. М'яч залетів за комірець воротареві "Орландо Сіті".

Це не перший яскравий м'яч Вейна за американський клуб. Раніше Руні вдалося забити так званий "сухий лист". Також в МЛС Руні встиг отримати дебютну червону карточку. Вейн надзвичайно грубо зіграв проти свого суперника.

Руні, який 16 років кар'єри провів на туманному Альбіоні, виступаючи за "Евертон" та "Манчестер Юнайтед", перейшов у "Ді Сі Юнайтед" у 2018 році. Вейн встиг зіграти 18 матчів, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.

У МЛС команда англійського футболіста наразі розташовується на третій позиції. У 18 матчах клуб "Ді Сі Юнайтедт" набрав 30 очок.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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