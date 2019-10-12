Неймовірний виступ Верняєва на чемпіонаті світу та історична медаль: відео
Титулований український гімнаст Олег Верняєв знову переписав історію спортивної гімнастики України. Олег став першим українцем, який піднявся на п'єдестал у абсолютній першості на чемпіонатах світу.
У п'ятницю, 11-го жовтня, у німецькому Штутгарті Олег завоював бронзу чемпіонату світу в багатоборстві.
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Верняєв став першим у вправах на паралельних брусах та третім в опорному стрибку. Набравши у шести дисциплінах підсумковий бал 86,973, Олег завоював бронзову нагороду.
Відеоогляд змагань в чоловічому багатоборстві від FIG
Відео церемонії нагородження
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