Неймовірний виступ Верняєва на чемпіонаті світу та історична медаль: відео

Титулований український гімнаст Олег Верняєв знову переписав історію спортивної гімнастики України. Олег став першим українцем, який піднявся на п'єдестал у абсолютній першості на чемпіонатах світу.

У п'ятницю, 11-го жовтня, у німецькому Штутгарті Олег завоював бронзу чемпіонату світу в багатоборстві. Читайте також: Верняєв встановив рекорд за кількістю визнань найкращий спортсмен місяця Верняєв став першим у вправах на паралельних брусах та третім в опорному стрибку. Набравши у шести дисциплінах підсумковий бал 86,973, Олег завоював бронзову нагороду. Відеоогляд змагань в чоловічому багатоборстві від FIG Відео церемонії нагородження