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Незабаром весна: тренування на прес та сідниці від півфіналістки Олімпійських ігор

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Спортивні вправи для сідниць та пресу / pexels

Українська легкоатлетка Анна Тітімець показала в комплекс вправ для м'язів кору та сідниць. Відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Анна Тітімець спеціалізується у спринті, вона призерка чемпіонату Європи і півфіналістка двох Олімпійських ігор.

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Сьогодні вона фітнес-експерт та персональний тренер.

Ось що радить спортсменка для тонусу м'язів кору та сідниць:

  • підйоми на прес – 15 повторів;
  • бокові скручування – 15 повторів у кожен бік;
  • випади з гантелями – 15 повторів для кожної ноги;
  • присідання з широкою позицією ніг – 15 повторів.

Все вправи варто повторити три рази – тобто загалом три кола. Між колами робіть 2-хвилинний відпочинок, а між вправами може вистачити і 30-секундного. У спортсменки гантелі по 8 кілограмів, а ви беріть відповідну для себе вагу. Якщо ви початківець – можна почати без гантелей.

Під час вправ не забувайте слідкувати за своїм диханням та поставою. Якщо відчуваєте втому та занадто прискорене серецбиття – краще відпочити. При цьому, різко зупинятися не варто – краще походити.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С радостью ловлю лучики солнца и ваши ️! Быстрая тренировочная для мышц пресса и ягодиц!!! Цените свою время ️и используйте его с максимальной эффективностью!!!! подъемы на пресс 15 повторений Боковые скручивания 15 повторений на каждую сторону! Выпады с гантелей 15 повторений каждой ногой! Присед с широкой постановкой ног 15 повторений! Мои гантели по 8 кг,я сделала 3 серии!!! #тренировка #тренировкакиев #тренер #тренеркиев #тренировкаягодиц #тренировкадома #тренировкавзале #тренировкапресса #попакакорех #красивыйпресс #красивыеноги #ногибоги #попакакуким #спорт #спортдлявсех #спортивныедевушки #тренировканог #функциональнаятренировка #

A post shared by Тренер Анна Титимец (@anna_titimets) on

Зауважимо, що це лише один комплекс вправ, і він не обов'язково повинен пасувати кожному. Все залежить від вашої цілі та теперішнього фізичного стану.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Здорове життя
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