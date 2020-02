Незабаром весна: тренування на прес та сідниці від півфіналістки Олімпійських ігор

С радостью ловлю лучики солнца и ваши ️! Быстрая тренировочная для мышц пресса и ягодиц!!! Цените свою время ️и используйте его с максимальной эффективностью!!!! подъемы на пресс 15 повторений Боковые скручивания 15 повторений на каждую сторону! Выпады с гантелей 15 повторений каждой ногой! Присед с широкой постановкой ног 15 повторений! Мои гантели по 8 кг,я сделала 3 серии!!! #тренировка #тренировкакиев #тренер #тренеркиев #тренировкаягодиц #тренировкадома #тренировкавзале #тренировкапресса #попакакорех #красивыйпресс #красивыеноги #ногибоги #попакакуким #спорт #спортдлявсех #спортивныедевушки #тренировканог #функциональнаятренировка #

A post shared by Тренер Анна Титимец (@anna_titimets) on Sep 24, 2019 at 3:23am PDT