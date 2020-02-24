Незабаром весна: тренування на прес та сідниці від півфіналістки Олімпійських ігор

Українська легкоатлетка Анна Тітімець показала в комплекс вправ для м'язів кору та сідниць. Відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Анна Тітімець спеціалізується у спринті, вона призерка чемпіонату Європи і півфіналістка двох Олімпійських ігор.

Читайте також: Як сформувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки

Сьогодні вона фітнес-експерт та персональний тренер.

Ось що радить спортсменка для тонусу м'язів кору та сідниць:

підйоми на прес – 15 повторів;

бокові скручування – 15 повторів у кожен бік;

випади з гантелями – 15 повторів для кожної ноги;

присідання з широкою позицією ніг – 15 повторів.

Все вправи варто повторити три рази – тобто загалом три кола. Між колами робіть 2-хвилинний відпочинок, а між вправами може вистачити і 30-секундного. У спортсменки гантелі по 8 кілограмів, а ви беріть відповідну для себе вагу. Якщо ви початківець – можна почати без гантелей.

Під час вправ не забувайте слідкувати за своїм диханням та поставою. Якщо відчуваєте втому та занадто прискорене серецбиття – краще відпочити. При цьому, різко зупинятися не варто – краще походити.

Зауважимо, що це лише один комплекс вправ, і він не обов'язково повинен пасувати кожному. Все залежить від вашої цілі та теперішнього фізичного стану.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram