Незабутня перемога: 22 роки тому "Динамо" розтрощило "Барселону" в Лізі чемпіонів
5 листопада 1997 року київське "Динамо" здобуло одну з найяскравіших перемог в своїй історії.
У матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів команда Валерія Лобановського шокувала глядачів "Камп Ноу", обігравши "Барселону" з рахунком 4:0.
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Хет-трик в тому матчі оформив нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
22 роки тому в цей день. Незабутня перемога і три голи поспіль забиті на "Камп Ноу" у ворота "Барселони",
– написав Шевченко в Twitter.
Нагадаємо, що в третьому турі групового етапу каталонці були биті в Києві, пропустивши три м'ячі.
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