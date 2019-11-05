Незабутня перемога: 22 роки тому "Динамо" розтрощило "Барселону" в Лізі чемпіонів

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Динамо – Барселона 4:0
Динамо – Барселона 4:0 / Фото з відкритих джерел

5 листопада 1997 року київське "Динамо" здобуло одну з найяскравіших перемог в своїй історії.

У матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів команда Валерія Лобановського шокувала глядачів "Камп Ноу", обігравши "Барселону" з рахунком 4:0.

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Хет-трик в тому матчі оформив нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

22 роки тому в цей день. Незабутня перемога і три голи поспіль забиті на "Камп Ноу" у ворота "Барселони",
– написав Шевченко в Twitter.

Нагадаємо, що в третьому турі групового етапу каталонці були биті в Києві, пропустивши три м'ячі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Шевченко Динамо ФК Барселона
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