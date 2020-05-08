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Незвична акція "Динамо", Усику та Ломаченку пропонують громадянство РФ: новини спорту 7 травня

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Головні новини спорту 7 травня
Головні новини спорту 7 травня / ФК "Динамо"

У четвер, 7 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Київське "Динамо" влаштувало віртуальний "підпал" газону на домашньому стадіоні в якості акції, яка має нагадати людям про проблеми лісових пожеж в Україні. Київський гранд повідомив, що має намір випалити траву на своєму домашньому полі, а також закликав зробити це на НСК "Олімпійський" і "Арені-Львів".

Ідею "Динамо" підтримала полтавська "Ворскла". "Ворскляни" закликали українців відмовитися від випалювання сухостою і повідомляти в поліцію про випадки підпалів.

З початку року пожежі знищили в Україні понад 17 тисяч гектарів лісової місцевості. Верховна Рада прийняла законопроєкт, посиливши штрафи за багаття в лісах України.

Українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку готові надати російське громадянство. У Росії вирішили підтримати спортсменів після того, як Усика і Ломаченка розкритикували в Україні за участь у російському фільмі на релігійну тематику.

У нашому матеріалі Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов переконаний, що більшість українців люблять Усика і Ломаченка.

Через участь у російському фільмі Усика та Ломаченка внесли у базу "Миротворця".

Німецька Бундесліга першою з топ-європейських чемпіонатів відновлює футбольний сезон. Бундесліга офіційно оголосила про продовження сезону після того, як уряд дозволив проводити матчі.

Два вищих німецьких дивізіони відновлять проведення матчів без глядачів на стадіонах з 16 травня. Дербі між "Боруссією" Дортмунд та "Шальке" буде серед перших матчів. "Джмелі" повідомили, що гра відбудеться 16-го травня о 16:30.

Легенди світового боксу – 57-річний Евандер Холіфілд і 53-річний Майк Тайсон оголосили про своє повернення на ринг.

Ексчемпіон світу у важкій ваговій категорії Холіфілд проведе кілька виставкових боїв і підтримає благодійну кампанію, яка надає молоді ресурси, необхідні їм для емоційного розвитку і навчання під час пандемії коронавірусу.

Дивіться також Вслід за Тайсоном: 57-річна легенда боксу Евандер Холіфілд натякнув на повернення у ринг

Кілька виставкових поєдинків заради збору пожертвувань на користь благодійних організацій має намір провести і колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Бундесліга Олександр Усик Василь Ломаченко Бокс Динамо Новини Спорту Спорт
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