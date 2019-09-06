Ні – сором’язливості: як зважитись піти в спортивний зал вперше

Прагнете схуднути та підтягнути свою фігуру до ідеальної, однак ніяк не можете наважитися піти в тренажерний зал через почуття сором'язливості? Якщо ви з-поміж тих, хто боїться виглядати нерозумно або переживає через зовнішній вигляд чи фігуру, вам можуть допомогти ті поради, які ми склали для вас.

Найперше – забудьте про ваші комплекси

Відомі plus-size моделі не соромляться регулярно займаються спортом: Тара Лінн любить йогу, а Ешлі Грехем відвідує тренажерний зал і чудово тренується в ньому.

Тому не потрібно дивитися по сторонах, порівнюючи себе з худими, тендітними відвідувачками. Ваша головна мета – довести до ладу власне тіло.

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Купіть красиву спортивну форму, яка б приносила вам задоволення

Зношена футболка, спортивні штани з витягнутими колінами та старі кросівки – подібне екіпірування не додасть вам мотивації. Якщо ви придбаєте не тільки зручну, але і красиву форму, у вас з'явиться бажання вдягти та відвідати спортивний зал чимшвидше. Яскраві принти, контрастні вставки на одязі допоможуть приховати зайве у вашій фігурі. Для бігової доріжки купіть спеціальні кросівки, що амортизують сухожилля при навантаженнях, а для плавання або аквааеробіки – стильний закритий купальник.

Візьміть з собою подругу/друга

Вам буде комфортніше, адже разом не так страшно. Можна поспілкуватись між підходами, та поділитись своїми емоціями від заняття. Так ви забудете про свої комплекси та негативні думки.

Не беріть відразу велику вагу, якщо ви початківець.

Якщо ж ви не впевнені у своїх силах, не радимо прогресувати в вазі відразу ж. Якщо ж ви початківець, тоді в вас ще не напрацьована техніка. Таким чином ви можете завдати собі шкоди, і про спортивний зал прийдеться забути ще надовго.

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Вибирайте правильний вид спорту

Зараз існують велика кількість видів спорту, які набирають популярності. Але якщо ви будете бездумно слідувати фітнес-трендам, а не займатися тим видом, який вам до вподоби, тренування дуже швидко набриднуть. Також обов’язково у своєму тренуванні чергуйте силові вправи та кардіонавантаження, походи на аквааеробіку, займайтесь йогою, тренуйте м'язи спини та ніг, регулярно качайте прес – такий підхід забезпечить гармонійне перетворення всього вашого тіла.

Не квапте результати

Не чекайте швидких та миттєвих результатів. Просто отримуйте задоволення від процесу. Використовуйте спорт, як спосіб удосконалитись та набратись енергії.

Не пропускайте тренування лише тому, що накопичилася втома на роботі. Фізична активність зарядить вас енергією набагато краще, ніж відпочинок перед телевізором або комп'ютером.

Винагороджуйте себе за чудову виконану роботу.

Звісно, що тут мова йде не про те, щоб з'їсти шматочок торта після тренування. Відпочинок в лазні чи сауні, плавання в басейні дозволить швидко вивести з організму шкідливі речовини. Також такий відпочинок допоможе усунути біль після тренування. Поступово ви звикнете до таких чудових процедур, і вони стануть для вас додатковою причиною для відвідування фітнес-клубу.

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Тому радимо не хвилюватись, адже кожен був початківцем і колись вперше прийшов в спортивний зал. Немає нічого ганебного підійти і запитати поради або попросити допомоги зняти/поставити вагу. Головне пам'ятайте, навіщо ви приходите в зал! За думкою/оцінкою інших людей чи для роботи над своїм тілом?

Автор: Назарій Дзюбановський